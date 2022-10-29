Kaza, Muradiye Caddesi’nde meydana geldi. Ayhan A. idaresindeki 78 AAN 273 plakalı panelvan, yan yoldan çıkan İmdat K. idaresindeki 06 PB 721 plakalı otomobile çarparak durağa daldı. Kazada yaralanan olmazken, durakta kimsenin olmaması faciayı engelledi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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