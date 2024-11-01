Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 16.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi OSB 1 cadde üzerinde meydana geldi. Alperen A. (17) yönetimindeki 16 ARN 301 plakalı motosiklet, yakıt istasyonundan yola çıkan Emrullah Y. (42) idaresindeki 06 DSJ 699 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ve arkasındaki arkadaşı Metin İ. (18) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.