Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Şerif E. (28) yönetimindeki 16 MC 3148 plakalı motosiklet, karşı yönden gelip sokağa dönüş yapmakta olan Zeynep S. (47) yönetimindeki 16 BAH 503 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA