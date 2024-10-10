Afyonkarahisar’da otomobille çarpışan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, kent merkezi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.I. idaresindeki 03 ABH 524 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü N.A.Y’nin (18) kullandığı tescilsiz motosikletle çarpıştı. Kazanın ardından ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan N.A.Y, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.