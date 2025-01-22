Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ile kızı yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Osmaniye mahallesi İstikbal caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Cami sokaktan çıkan Sürücü Sezer S. (44) yönetimindeki 26 AFK 865 plakalı otomobil, İstiklal caddesinde seyreden Assem J. (45) yönetimindeki 31 ASJ 467 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki kızı Hadice J. (13) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.