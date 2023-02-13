Kaza yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyon ve otomobilin sürücüleri kazayı yara almadan atlattı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Edinile bilgiye göre, Furkan D. yönetimindeki 05 FN 461 plakalı kamyon Yenidoğan kavşağında Sinan Y.nin kullandığı 05 AAF 728 plakalı otomobille çarpıştı. Kamyon çarpmanı etkisiyle yan yatarak savruldu.

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