Kayseri’de otomobille çarpışan hafif ticari araç yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kayseri’de otomobille çarpışan hafif ticari araç yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye, Yavuz Selim Mahallesi Sivas Bulvarı ile Nalçik Bulvarı’nın kesiştiği kavşakta meydana gelen kazada, A.D. yönetimindeki 38 LR 131 plakalı otomobil ile A.A. yönetimindeki 38 JL 608 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 38 JL 608 plakalı hafif ticari araç yan yatarken, sürücüsü yaralandı. Yaralı A.A. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri de kazanın meydana yolda inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.