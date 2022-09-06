Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kulu ilçesi Meteoroloji Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galip Ş. idaresindeki 06 DTE 34 plakalı otomobil ile Bayram E.’nin (47) kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü Bayram E. yola savrularak yaralandı. Çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü, tedavi altına alındı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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