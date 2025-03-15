Kahramanmaraş’ta otomobil ile çarpışan aracın takla attığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şeyh Adil Mahallesi Tevfik Kadıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ö. idaresindeki 46 ABM 403 plakalı araç, Tevfik Kadıoğlu Bulvarı üzerinde M.P. yönetimindeki 46 AAS 013 plakalı Volkswagen marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araç takla atarak sürüklendi, kazada sürücü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, tedavisi için ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.