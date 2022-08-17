Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bisikletle karşıya geçmek isteyen adam, otomobilin çarpması neticesinde yaralandı. Otomobil sürücüsünün de şok geçirdiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bisikletle karşıya geçmek isteyen adam, otomobilin çarpması neticesinde yaralandı. Otomobil sürücüsünün de şok geçirdiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Adnan Menderes Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden bisikleti ile yolun karşısına geçmek isteyen İ.K., H.S. idaresindeki 54 ABN 605 plakalı Ford marka otomobilin çarpması neticesinde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü H.S. ise olayın şokunu bir süre üstünden atlatamadı. Çevredeki vatandaşlar, şok geçiren otomobil sürücüsünü sakinleştirmeye çalışırken polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bisikletli adamın yolun karşısına geçmeye çalıştığı anda otomobilin çarpması ve bisiklet ile İ.K.’nın savrulması yer alıyor.