Kahramanmaraş’ta modifiye tutkunu depremzede genç, arabasının lastiğini yaktığı mini gösterisi sonrası pist alanı istedi.

Kahramanmaraş’ta bir oto ekspertiz firmasında çalışan Harun Yılmaz, modifiyeli araç tutkunları için yaptığı gösteri sonrası pist alanı istedi. Bu tutkunun çocukluktan geldiğini dile getiren genç, emniyet güçlerinden modifiye severlere fazla ceza yazmamalarını istedi.

Gerçek bir modifiye severin çevreye rahatsızlık vermeyeceğini dile getiren Yılmaz, “Bu tutku çocukluğumuzdan gelen bir şey. Gençlerimize polislerimizden biraz öncelik tanımalarını istiyorum. Modifiye edilmiş araçlara ceza yazmamalarını istiyorum. Pist alanı olsa fena olmaz. Egzozlu, yüksek sesli araçlara şehir içerisinde hepimiz karşıyız. Yani modifiye tutkunu herkes karşıdır buna. Toplanma alanları olsa daha güzel olur” dedi.