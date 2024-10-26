Nevşehir’de bir kişi tarlada bulunan otomobilinde ölü bulundu.

Olay, Derinkuyu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde tarlaya giden vatandaşlar konteynerin yanındaki araçta bir kişinin hareketsiz durduğunu gördü. Vatandaşlar tarafından yapılan ihbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın kesici alet ile bacaklarından yaralandığını ve hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada şahsın 30 yaşındaki Mehmet K. olduğunu tespit etti. Şahsın ölüm nedenini araştıran ekipler; aracının yanında bulunan konteynerde inceleme yaptı. Konteyner camının kırık olduğunu belirleyen ekipler Mehmet K.’nin konteyner camından düştüğünü ve düşerken de bacağından yaralandığını belirledi. Ayağından ağır yaralanan Mehmet K.’nin yaralı halde aracına kadar gittiği ancak aşırı kan kaybı nedeniyle aracında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Mehmet K.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.