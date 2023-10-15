Denizli’de dün gece saatlerinde meydana gelen kazada 2 genç hayatını kaybetmişti. Gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen gencin yapılan testler sonrasında kimliği belli oldu.

Denizli’de Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde F.A. idaresindeki yabancı plakalı lüks bir otomobil biri kadın 2 gence çarparak sürükledi. 2 genci yaklaşık 100 metre sürükleyen araç, hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar sonrası bölgeye gelen ekipler İ. G. D. (17) ve kimliği henüz belirlenemeyen erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından 2 gencin cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan araç ise 4125 Sokak üzerinde park halinde alınırken araç sürücüsü de ekiplerce gözaltına alındı. Yapılan inceleme çalışmalarında kazada hayatını kaybeden gencin E.Ç. (17) olduğu belirlendi. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma devam ediyor.