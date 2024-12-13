Amasya’da bir otomobilin tünel çıkışında bariyere çarparak takla attığı feci kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşil Yenice mevki Akdağ Tüneli çıkışında meydana gelen kazada sürücü Hakan P.’nin kontrolünü kaybettiği 05 ADD 701 plakalı otomobil bariyerleri aşıp takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yardımına peşinden gelen araçlardaki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, olay anı ise tünelin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.