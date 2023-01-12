Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı Baruthane Tramvay İstasyonu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elif A.E.’nin kullandığı 55 AFD 69 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan savrularak tramvay istasyonuna çarptı. Bu sırada bir yaya son anda kaçarak kurtulurken, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun’da otomobilin tramvay istasyonuna çarpma anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken, kazada yaralanan olmadı.

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