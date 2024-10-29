Bilecik’te seyir halinde virajı alamayan otomobil takla atarken, sürücüsü 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden İstasyon Mahallesi seyir halindeki Onur Ş. idaresindeki 06 CTH 994 plakalı otomobil, TOKİ Kavşağına gelmeden aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarparak takla attı. Yaşanan trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.