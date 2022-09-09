Öte yandan, kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada sürücü Nurican K. ve araçta yolcu olarak bulunan Alper Ö., Deniz E., Ebru K., Sinan E. ve Emirhan Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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