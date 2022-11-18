Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir otomobilin, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 3 metre yükseklikten sitenin bahçesine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada sürücü anne ile yanında bulunan iki çocuğu hafif şekilde yaralandı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir otomobilin, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 3 metre yükseklikten sitenin bahçesine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada sürücü anne ile yanında bulunan iki çocuğu hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Esentepe Mahallesi Kırçiçeği Sokak’ta meydana geldi. Y.Z. idaresindeki 06 BK 0550 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin bahçesine düştü.

Yaklaşık 3 metre yükseklikten bahçeye düşen otomobil ters dönerken sürücü ile birlikte bulunan çocukları M.M.Z. ve İ.T.Z. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sitenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen kazadaki otomobil vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Görüntülerde ters dönen otomobildeki yaralıların kurtulduğu anlar yer alıyor.