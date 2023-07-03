Burdur’un Çavdır ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada yaralanan 5 kişiden biri, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, dün Çavdır’a bağlı Söğüt beldesi yakınlarında Denizli-Antalya karayolunda meydana geldi. Fatih Çelik idaresindeki 07 EEJ 88 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar Fatih, Hüseyin, Nesrin ve Abdullah Revaha Çelik (7) ile Şahinde Aslan (84) sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Çavdır ve Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Nesrin Çelik (46), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çelik’in cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Antalya’ya götürüldü. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.