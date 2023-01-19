Osmaniye’de polisin uygulama noktasında durdurarak arama yaptığı otomobilin motor kısmı ile koltuk arasına gizlenmiş 3 kilo 800 gram esrar bulundu, şüpheli tutuklandı.

Osmaniye’de polisin uygulama noktasında durdurarak arama yaptığı otomobilin motor kısmı ile koltuk arasına gizlenmiş 3 kilo 800 gram esrar bulundu, şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ’uyuşturucu madde ticareti’ yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde edenlere yönelik çalışma yaptı. Bu çerçevede Şanlıurfa’dan Mersin’e, Osmaniye güzergahları kullanılarak uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen narkotik polisi, otoyol ve karayolu üzerlerinde gerekli çevre güvenliğini alarak, şüpheli ve araçlara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Tedbir alınan uygulama noktasına giriş yapan şüpheli otomobil, ekiplerce kontrollü bir şekilde durduruldu. Yapılan detaylı aramada, aracın motor kaputu, bagaj ile arka koltuk arasında streç filme sarılı vaziyette 3 kilo 800 gram esrar maddesi bulundu.

Olay ile ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüpheli “uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.