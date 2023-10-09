Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, otomobilin motor kısmına giren yavru kedi itfaiyenin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Gazipaşa’da esnaflık yapan İsmail Özkan’ın otomobiline gece saatlerinde sığınan yavru kediyi bulunduğu yerden kurtarabilmek için aracın sahibi Özkan ve komşu esnafların da yardımı ile saatler boyunca kurtarma çalışması yapıldı. Ancak verilen uğraşlar sonuç vermedi ve araba Atatürk Parkına getirildi. Yavru kediyi içine girdiği arabanın motor kısmından çıkarmak mümkün olmayınca 112’ye haber verildi. Alınan ihbarın ardından olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibinin yaklaşık 1 saat süren kurtarma operasyonu sonucunda yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarılarak görevlilerce kontrolü ve bakımı yapılmak üzere İtfaiye Müdürlüğü’ne götürüldü. Otomobil sahibi İsmail Özkan, yaklaşık 3 saat süren kurtarma operasyon sonrası yavru kedinin bulunduğu yerden kurtarılmasına mutlu olduklarını söyledi.