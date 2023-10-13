Elazığ’da otomobilin motor kısmına giren kedi itfaiyenin yaptığı çalışma ile kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı.

Olay, Doğukent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan aracın motor kısmından ses geldiğini fark eden sürücü, kedinin motor kısmında sıkıştığını fark etti. Kendi imkanı ile kediyi kurtarmak isteyen sürücü başarılı olamayınca durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motor kısmına sıkışan kediyi kurtararak doğal ortamına bıraktı.