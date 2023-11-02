MUŞ (İHA) – Muş’ta park halindeki otomobilin motor bölümüne giren yılan, koyun yünü yakılarak çıkarıldı.

Merkezde yaşayan Yasin Aydın’a ait otomobilin motor bölümüne yılan girdi. Yılanı fark eden sürücü, büyük panik yaşayarak itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çalışmaya başladı. Bir ara yılan kendisini göstermesine rağmen tekrar motor kısmında saklanınca ekipler farklı yollara başvurdu.

Araba çalıştırılarak ses yapılması ve motor kısmına su sıkılmasına rağmen yılan bulunduğu yerden çıkmadı. Bunun üzerine ekipler koyun yünü yakmaya başladı.

Dumanın etkisi ile saklandığı yerden çıkan yılan, itfaiye eri tarafından özel aparat ile bulunduğu yerden yakalanarak alındı. Yaklaşık iki saat sonra saklandığı yerden zarar görmeden çıkarılan yılan, ekipler tarafından tekrar doğaya bırakıldı.