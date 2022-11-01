Edinilen bilgiye göre, park halinde olan otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan çevredeki vatandaşlar otomobilin sahibine haber verdi. Motor kısmına sıkışan kediye kendi imkanlarıyla çıkaramayan sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine adrese Kadirli Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yavru kedi sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık taramasında yaralanmadığı belirlenen kedi yiyecek ve su verilmesinin ardından yaşam ortamına salındı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.