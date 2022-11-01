Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kazanın hemen ardından olay yerine gelen yaralının annesi Nilgün C., oğlunu öyle görünce büyük üzüntü yaşadı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi, Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Yaşar Coşgun (26) yönetimindeki 16 BA 697 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, kayarak yol kenarında park halindeki 16 MB 1720 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki bir araca çarparak durabildi, sürücü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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