Karabük’ün Safranbolu ilçesinde soğuk havadan korunmak isteyen kedilerin sığındığı yer sürücüyü şaşırttı.

Afşin-Elbistan A Termik Santrali filtre sorununu çözemedi Afşin-Elbistan A Termik Santrali filtre sorununu çözemedi

Olay, Kirkille TOKİ konutlarında meydana geldi. Gece mesaisi için evinden ayrılan bir kişi otomobiline yaklaştığında kedi sesi duydu. Aracını çalıştırmayıp kaputu açan sürücü motor bölümündeki 4 yavru kediyi görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Daha sonra çıkarmaya çalıştığı kedilere yaklaşımıyla yürekleri ısıtan vatandaş, cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı o anları sosyal medyasından paylaştı. Görüntüler büyük beğeni aldı.

Kaynak: iha