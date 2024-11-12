Karabük’ün Safranbolu ilçesinde soğuk havadan korunmak isteyen kedilerin sığındığı yer sürücüyü şaşırttı.

Olay, Kirkille TOKİ konutlarında meydana geldi. Gece mesaisi için evinden ayrılan bir kişi otomobiline yaklaştığında kedi sesi duydu. Aracını çalıştırmayıp kaputu açan sürücü motor bölümündeki 4 yavru kediyi görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Daha sonra çıkarmaya çalıştığı kedilere yaklaşımıyla yürekleri ısıtan vatandaş, cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı o anları sosyal medyasından paylaştı. Görüntüler büyük beğeni aldı.