Karabük’te otomobilin motor kısmına girip sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Kılavuzlar Mahallesinde meydana geldi. Park halindeki otomobiline binmek üzere olan sürücü kaputtan kedi sesinin geldiğini fark etti. Kendi imkanlarıyla kediyi çıkartamayan sürücü Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kedi yavrusu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Herhangi bir yarası olmadığı anlaşıla kedi doğal yaşamına salındı.