Düzce’nin Çilimli ilçesinde bir otomobilin kaputundan motor kısmına giren kedi uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı.

Olay, Döngelli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil firmasının önünde park halinde bulunan aracın içerisine yavru kedi girdi. Durumu fark eden işletme sahipleri kendi uğraşlarıyla kediyi çıkartmak istese de başarılı olamayınca durumu Çilimli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler aracın motor kısmına çıkan kediyi kurtarmaya çalıştı. Ekip ve vatandaşların uzun uğraşları sonucunda yavru kedi bulunduğu yerden çıkartıldı.