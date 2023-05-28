Adana’da dün gece otomobilin kanala düşmesi sonucu hayatını kaybeden gencin, 3 ay önce askerden geldiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 ay önce askerden gelen İsmail Hakkı Kesler (22) arkadaşı Hüseyin Tunahan Bozdoğan’ın kullandığı otomobil ile dün gece gezmeye çıktı. Bozdoğan’ın, Mavi Bulvara geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil kanala düştü. Sürücü kendi imkanıyla kanaldan çıkarken Kesler otomobilde sıkıştığı için çıkamadı. Çevredeki vatandaşların çağırması üzerine gelen yardım ekipleri Kesler’i sıkıştığı yerden çıkardı. Kalbi duran Kesler sağlık ekiplerin müdahalesiyle tekrar hayata döndü. Seyhan Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alınan Kesler gece hayatını kaybetti. Kesler’in cenazesi otopsi için ali tıp kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından Kesler ailesi tarafından alınarak toprağa verildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.