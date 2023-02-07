Samsun’da otomobilde elindeki tabancanın kazayla ateş alması sonucu eniştesini yaralayan genç, polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun’da otomobilde elindeki tabancanın kazayla ateş alması sonucu eniştesini yaralayan genç, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. (25) içinde bulunduğu otomobilde eline aldığı tabancayla oynarken silah kazayla ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun M.A.’nın eniştesi E.S.’ye (28) isabet etti. Belinden yaralanan E.S., aynı araçla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.