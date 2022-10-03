Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, otomobilin hızla gelip direğe çarpması, yolcunun araçtan düşmesi yer alıyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaza, Eldelek Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Salih M. idaresindeki 46 MA 0196 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Otomobil, yol kenarındaki demir elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada, yolcu koltuğundaki Muhammed H. araçtan düştü. Sürücü ile Muhammed H.’nin yaralandığı kazanın ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.