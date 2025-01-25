Karabük’te bir otomobilin aniden yola fırlayan çocuğa çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Aydınlıkevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi’nde meydana geldi. Ö.Y. idaresindeki 78 AAK 402 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki B.H.Y.’ye çarptı. Kazada çocuk yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İnceleme başlatılan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ayakkabılarının bağcıklarını bağlayan çocuğun yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpmasıyla savrulduğu yer alıyor.