Hatay’ın İskenderun ilçesinde, karayolunda otomobilin çektiği ve üzerinde balıkçı teknesi bulunan römorkun taşıma aparatı koptu. Yola savrulan tekne, vinç yardımı ile kaldırıldı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, karayolunda otomobilin çektiği ve üzerinde balıkçı teknesi bulunan römorkun taşıma aparatı koptu. Yola savrulan tekne, vinç yardımı ile kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kullandığı 33 AJG 948 plakalı otomobil ile gece yarısı arkasına taktığı 2 tekerlekli yarı römork üzerinde balıkçı teknesini götürmek isteyen, ismi henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsü karayolunda seyir halindeyken, römorkun otomobile bağlı olan demiri aniden koptu.

Otomobilden ayrılan römork yolda bir süre sürüklenerek devrildi, üzerinde bulunan tekne ise yola savruldu. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada, balıkçı teknesi vinç yardımı ile çağrılan çekiciye yüklenerek kaldırıldı.