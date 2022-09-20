Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Kaza, Malkara-Şarköy karayolu üzeri Kavakçeşme Mahallesine bir kilometre kala meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun kenarında yaya olarak yürüyen 52 yaşındaki E.E. isimli kişiye bir otomobil çarptı. Olayı gören yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından, şahsın kimliği tespit edildi. Olay yerinden kaçan otomobilin ise yakalanması için geniş çapta çalışmalar başlatıldı.

Malkara Cumhuriyet Savcılığının ve Jandarma Olay Yerin İncelemenin ardından hayatını kaybeden E.E. (52) cenaze aracı ile Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.