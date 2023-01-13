Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Murat T., otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazada, 0.69 promil alkollü olduğu belirlenen araç sürücüsü A.K gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan Murat.T.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Murat T., otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazada, 0.69 promil alkollü olduğu belirlenen araç sürücüsü A.K gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan Murat.T.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Yılancı Burnu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K yönetimindeki 35 PCF 85 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yaya Murat. T’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Murat. T. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Murat T. sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrolde 0.69 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü A.K ise gözaltına alındı. Kaza nedeniyle bacağında kırık ve kafatasında çatlak oluşan Murat. T’nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, A.K’nın polisteki işlemleri sürüyor.