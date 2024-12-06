Bursa’da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde olan Sürücü Volkan Ç. (30) yönetimindeki 16 AUB 217 plakalı otomobil, karayolundan karşıya geçmeye çalışan A.Y.’ye (71) çarptı. Kazada ağır yaralanan yaşlı adam, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: iha