Eskişehir’de otomobilin çarptığı elektrikli scooterda yolculuk yapan 2 kişi yaralandı.

Eskişehir’de otomobilin çarptığı elektrikli scooterda yolculuk yapan 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde İsmet İnönü 1 Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bir otomobil caddenin sol şeridinde ilerleyen ve 2 kişinin bindiği elektrikli scootera çarptı. Çarpmanın etkisiyle scooterdan düşen 2 kişi yaralanırken, hem otomobilde hem de scooterda maddi hasar oluştu. Cadde üzerinde işleyen trafikte bir süre sıkışıklık yaşandı.

Yaralanan şahıslar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.