Antalya’nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmekte olan genç, otomobilin çarpması sonucunda yaralandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmekte olan genç, otomobilin çarpması sonucunda yaralandı.

Yaralanan gencin babası, yerde yatan oğlunun başından ambulansa binene dek bir an olsun ayrılmadı.

Kaza, Aydınevler Mahallesi Hasan Fehmi Boztepe Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü istikametinden Adliye istikametine seyir halindeki Sait Türeli’nin kullandığı 07 AIM 460 plakalı otomobil, aniden yola fırlayan Mustafa Çelikhan isimli gence çarptı. Kazanın ardından aracını yol kenarına çeken otomobil sürücüsü çarptığı gencin yanına koşarken, gence ilk müdahaleyi mesaisini tamamlayarak evine dönmekte olan bir sağlık çalışanı yaptı. Gencin babası ve ablası yaralı genç 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansa alınana dek başından ayrılmadı.