Kaza, Örnek Mahallesi 1513. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Külliye Camii istikametinden Balıkçılar Çarşısı istikametine seyir halindeki Dursun Karakaya’nın kullandığı 07 AYM 151 plakalı motosiklet ile Dilek Kaplan’ın kullandığı 07 ASB 843 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet, yol kenarında park halindeki 43 AB 999 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan kurye Dursun Karakaya, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında kurye yaralandı.

Piyasa değeri 7 milyon lira: 5 bin 203 adet taklit ayakkabı ele geçirildi

Piyasa değeri 7 milyon lira: 5 bin 203 adet taklit ayakkabı ele geçirildi

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