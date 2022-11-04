Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaza, Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. Y. idaresindeki 55 JE 873 plakalı motosiklet, Emirefendi Caddesi’nden bulvara çıkış yapan M.A.’nın kullandığı 19 HH 813 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.