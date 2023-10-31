Şanlıurfa’da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akçakale Caddesi üzerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 ABY 260 plakalı kamyon ile Muhammed Ali Kaplan’ın (19) kullandığı 63 AFB 515 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine giden genç sürücünün yakınları sinir krizleri geçirdi.

Ceset, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.