Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza sonrası yaralanan C.I., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. C.I.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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