Ankara’da okula gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi genç kız, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ankara’da okula gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi genç kız, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün sabah saatlerinde Çubuk-Ankara karayolu Esenboğa kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çubuk istikametine giden A.Y. idaresindeki 06 DCA 474 plakalı araç, okula gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki lise öğrencesi Rabia Şeyma Sarıtaş’a çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Genç kız, yapılan ilk müdahalenin ardından Pursaklar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi olan Sarıtaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, araç sürücüsü A.Y. gözaltına alındı.

Yıllar önce yakalandığı kanseri yendiği öğrenildi

Sarıtaş’a 9 yaşındayken beyninde oluşan tümör sebebiyle kanser teşhisi konulduğu öğrenildi. 5 yıllık tedavi sürecinin ardından 2 sene önce kanseri tamamen atlattığı belirtilen Sarıtaş’ın, sağlık problemleri nedeniyle 2 senedir okula gitmediği aktarıldı. Sarıtaş’ın cenazesi, yarın öğle vakti Esenboğa Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verilecek.