Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yenibağlar Mahallesi Bolay Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak kesişiminde bir otomobil ile kurye motosikleti çarpıştı. Çarpışma sonucu motosikletin sürücüsü kurye hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı kuryenin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.