Zonguldak’ın Devrek ilçesinde bir otomobilin çarptığı sokak kedisinin dört parmağı kırıldı. Ameliyata alınan kedinin 60 günlük tedavi süreci sonrası yeniden yürümesi bekleniyor.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde bir otomobilin çarptığı sokak kedisinin dört parmağı kırıldı. Ameliyata alınan kedinin 60 günlük tedavi süreci sonrası yeniden yürümesi bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Devrek ilçesinde bir otomobilin çarptığı sokak kedisinin parmakları kırıldı. Hayvanseverlerin sahip çıktığı kedi hemen ilçedeki veteriner kliniğine götürüldü. Veterinerde gerekli teçhizatın olmaması sebebiyle yaralı kedi Zonguldak’a sevk edildi. Zonguldak kent merkezinde bulunan veteriner kliniğinde veteriner hekim Önder Alkan tarafından ameliyata alınan kedi, dört parmağına pin yerleştirilerek sağlığına kavuştu. Yaralı kedinin 60 gün içerisinde yeniden yürümesi bekleniyor.

Veteriner hekim Önder Alkan, “Bizim gördüğümüz normalde bir iki kırık olur. Ama bu hastamızda biraz durum farklı oldu. Tarak kemiğinde dört tane kırık var. Böyle bir kırık normal şartlarda vurmayla, çarpmayla olmaz. Ancak şoför hayvanı fark edip üzerinde frene basarsa o zaman olur. İki tane kırık daha basit bir ameliyatla yapılabilirdi. Kompleks bir ameliyat gerekiyor. Yine her bir kemiğin tek tek tedavi olması gerekiyor hayvanın yürüyebilmesi için" dedi.

Kedinin kırılan her bir parmağına paslanmaz pin koyulduğunu anlatan Alkan, "Ömür boyu bu hastamızın ayağında kalacak. Aşağı yukarı 30-35 gün içerisinde kemikler düzelmeye başlayacak. 60 gün içerisinde de hastamız yürüyebilecek” diye konuştu.