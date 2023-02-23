Tokat’ta otomobilin çarpması sonucu yaralanan karaca veteriner hekim tarafından tedaviye alındı.

Tokat’ta otomobilin çarpması sonucu yaralanan karaca veteriner hekim tarafından tedaviye alındı.

Tokat’ın Almus ilçesinde yol kenarında yerde yaralı olarak yatan karacayı o bölgeden geçen veteriner fark etti. Karacaya olay yerinde ilk müdahalesini yapan veterinerin ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Otomobilin çarpması sonucu yaralandığı düşünülen karaca araca konularak veteriner hekime getirildi. Tedavisine başlanan karacanın röntgeni çekildi. Karaca’nın çenesinde, başında ve boyun bölgesinde kırık tespit edilmediğini belirten Veteriner Hekim Muhammed Ahmet Gülden , “ Röntgenini çektik kafa kısmında kırığı yok. Herhangi bir iç kanaması da yok. Yüzeysel aktif kanamaları vardı. Onlara müdahale edip o kanamaları durdurduk. Şuan sakinleştirici etkisi altında. Sıvı ve gerekli tedavisini yapıp doğa korumu ve milli parklar müdürlüğüne teslim edilecek. Tamamen iyileştiğinde doğaya bırakılacak” dedi.