Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Yıldızbağları Mahallesi Kuzey Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ABY 157 plakalı otomobil yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı. Kazada kadının bacağı kırıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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