Çanakkale’nin Küçükkuyu tatil beldesinde minibüse binmek isterken bir otomobilin önce çarptığı, sonra da üzerinden geçtiği kadın 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Çanakkale’nin Küçükkuyu tatil beldesinde minibüse binmek isterken bir otomobilin önce çarptığı, sonra da üzerinden geçtiği kadın 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu tatil beldesinde meydana gelen olayda, evinin önünden minibüse binmek isterken N.C.’nin kullandığı otomobilin çarptığı Neslihan Çakır (64), 11 gün sonra Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Kameralara da saniye saniye yansıyan olayda, Neslihan Çakır’ın minibüsü durdurmak için elini kaldırdığı, ardından otomobilin minibüsün sağına geçerek yoluna devam ettiği ve Neslihan Çakır’a da çarptıktan sonra yolunda ilerlediği görüldü.