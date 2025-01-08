Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin engelli aracına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinlen bilgiye göre Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelmekte olan Mehmet Biricik idaresindeki 02 AAE 362 plakalı otomobil, bölge trafik önünde bulunan yaya geçidinden engelli aracıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Kırmızıelma’ya çarptı. Yaşanan kazada Osman Kırmızıelma yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.