Manavgat ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanarak hastaneye kaldırılan ve sürücü belgesi olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 12 bin 977 TL para cezası uygulandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sorgun Bulvarı istikametinden Gençlik Merkezi istikametine seyir halindeki Beyza Kocuk’un kullandığı 07 BSB 967 plakalı motosiklete, 5027 Sokak’tan Cumartesi Pazarı istikametine gitmekte olan Altuğ Berkay Vargel’in kullandığı 07 AOY 508 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 12 bin 977 TL para cezası uygulandı.